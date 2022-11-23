Hazine ve Maliye Bakanlığı: Düzce'de vergi ödeme süreleri bir ay ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 23.11.2022 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Düzce ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin Kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir.