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Düzce Gölkaya'da 5.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde, 6.81 derinliğinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çok sayıda ilde şiddetli şekilde hissedildi. Depremin derinliği 6.81 kilometre olarak açıklandı. AFAD "Şu ana kadar 18 artçı deprem oldu. Kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır, panik yapılmasın" açıklamasında bulundu. Deprem nedeniyle Düzce ve Sakarya'da eğitime bir gün ara verildi.

Ekleme: 23.11.2022 - 08:52 Güncelleme: 23.11.2022 - 08:55 / Editör: Ozge Selin
Düzce Gölkaya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) verilerine göre saat 04.08'de merkez üssü Düzce ili Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başta Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan yapılan açıklamada, 'Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.' ifadeleri yer aldı.

ANKARA VE İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ
Deprem, Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi.

BAKAN SOYLU: EKİPLERİN SAHA TARAMASI DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 'Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun.' ifadelerini kullandı.

VALİ YERLİKAYA : KONUYU TAKİP EDİYORUZ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklama 'AFAD verilerine göre saat 04.08'de Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.' dedi.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI ÖZLÜ: DEPREMİ ŞİDDETLİ HİSSETTİK
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü 'Depremi çok şiddetli hissettik. Elektrikler kesik. Şu ana kadar bize ulaşan bir yıkım haberi yok' ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLEMEZ'
İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır 'Maalesef Düzce adından da belli olduğu gibi düz bir zeminde bulunuyor. Düzce zemini pek iyi değil ve böyle sarsıntılar oluyor. Ancak bu fay hattında bundan daha büyük bir deprem potansiyeli şu an yok. Çok düşük bir ihtimal. Eğer çatlak olan evler var ise bu evlerden uzak durulmasını tavsiye edebilirim. İstanbul depremini tetiklemez. İstanbul ile bir alakası yok. 6 üzerinde bir deprem üretecek bir fay potansiyel yok.' bilgisi verdi.

18 ARTÇI SARSINTI OLDU
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca, Düzce Gölyaka'daki depremin ardından 18 artçı deprem meydana geldiği, bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulandığı bildirildi.

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz.' ifadelerine yer verildi.

İKİ KENTTE EĞİTİME BİR GÜN ARA
Düzce Valisi Cevdet Atay ve Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

BAKAN KOCA: 22 YARALIMIZ VAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca '04.08'de Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce'de 22 yaralımız var, 1'inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun' ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU BÖLGEYE GİTTİ
İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'dan helikopterle 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce'ye hareket etti.
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