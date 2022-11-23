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AK Partili Cora CHP'ye seslendi: FETÖ'nün kuklası oldular kalkmış bakanımıza laf söylüyorlar

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın Trabzonlu bakanlarla ilgili iddialarına yanıt verirken muhalefeti de sert bir dille eleştirdi. "Trabzonlu bakanlarla gurur duyacağına utanıyorum demesi büyük bir gaflettir." diyen Cora, "Her fırsatta 5. Kol faaliyeti yürüttüler. Adalar konusunda Yunanistan’ın temsilcisi, sınır ötesi operasyonlarda Kandil’in sözcüsü, son zamanlarda da FETÖ’nün kuklası oldular. Ülkenin sorunlarına çözüm üretmediler, popülist söylemlerle siyaset alanını her zaman çıkmaza sürüklediler. Bugün kalkmışlar İçişleri Bakanımıza laf söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

AK Partili Cora CHP'ye seslendi: FETÖ'nün kuklası oldular kalkmış bakanımıza laf söylüyorlar
Ekleme: 23.11.2022 - 21:56 Güncelleme: 23.11.2022 - 22:07 / Editör: Ozge Selin
AK Partili Cora CHP'ye seslendi: FETÖ'nün kuklası oldular kalkmış bakanımıza laf söylüyorlar
AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere Trabzonlu bakanlarla ilgili ve Trabzon'daki yatırımlarla ilgili iddialarına yanıt verdi.

TSK‘YA İFTİRA ATAN GENEL BAŞKAN YARDIMCINIZDAN UTAN

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın “Bu şehrin Milletvekili olarak bu şehrin bakanlarından utandım.” şeklindeki açıklamasına cevap veren Cora, “Trabzonlu bakanlarla gurur duyacağına utanıyorum demesi büyük bir gaflettir. Sen, selde, depremde, heyelanda, vatandaşın yanına koşan, yaralarını saran bakanlardan utanacağına, depremde kayağa giden, selde tatile çıkan, afette balık keyfi yapan egosu zirve yapmış başkanından utan. Terörle mücadele eden, dağlardan terörün kökünü kazıyan bakanımızdan utanacağına terörle iltisaklı kişileri belediyelere dolduran belediye başkanlarından utan. Zigana tünelini yapan bakanımızdan utanacağına heykel açmaktan başka hiçbir icraatı olmayan başkanlarından utan. Yerli ve milli otomobil TOGG'u ülke ekonomisine kazandıran bakanımızdan utanacağına bunu hazmedemeyen ve her fırsatta çamur atan genel başkanından utan. Her türlü örgütle mücadele eden bakanımızdan utanacağına Türk silahlı kuvvetlerine kimyasal silah kullanıyor iftirası atan Genel Başkan Yardımcınızdan utan.” dedi.

TEK HEYECANLARI HEYKEL ÖRTÜSÜ AÇMAK

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e de yanıt veren Cora, “Bu şehrin sahipsiz olduğundan bahsetmiş. Gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar, dilleri vardır gerçekleri söyleyemezler. Bunların anlayışı budur. Cumhuriyet dönemi hariç CHP'nin bu ülkeye, bu şehre tek bir çakılı çivisi yoktur. Bugün sahip oldukları büyükşehir belediyelerinin ne halde olduğunu görüyoruz. Temel atmama törenleri, heykel açma törenlerinden başka tek bir vizyonları yok. Bugün dünyanın sayılı şehirlerinden birisi metrobüslerin verdiği arızlarla gündeme geliyor.” dedi.

TRABZON'UN YATIRIMLARLA ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

Trabzon'da ulaşımdan altyapıya, spordan eğitime, sağlık alanından sanayiye kadar her alanda çalışmaların olduğuna vurgu yapan Cora, “Her şeyden evvel şehrimize en fazla yatırım AK Parti döneminde yapılmıştır. Ulaştırma projelerinden sağlık yatırımlarına, eğitimden altyapıya, kentsel dönüşümden spor tesislerine, OSB'lerden doğal gaza kadar birçok yatırımı şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Çömlekçi kentsel dönüşümünden Atasu barajının tamamlanmasına, köy ve mahalle yollarının asfaltlanmasından, doğal gaza, Katı atık tesisine kadar birçok proje hayata geçirilmiştir. Sayın Özel azıcık kafasını kaldırsa taraftarın denizle bütünleştiği deniz kenarındaki sayılı tesislerden Akyazı Stadını görebilirdi. Şehrin merkezini veya ilçelerimizi ziyaret etse vatandaşımızın hoş vakit geçirdiği Millet bahçelerini görürdü. Sahil Geçiş Yolu, mahallelerimizde yapılan, yapılmaya devam eden yolları görürdü. Şehrin trafiğini rahatlatan Kanuni bulvarı, Trabzon Üniversitesi, Diş hastanesinden Kalp-damar Hastanesine kadar birçok yatırıma şahit olabilirdi. Gezip dolaştığı Maraş Caddesi'ni görürdü. Şehir Hastanesi, Yatırım Adası, yeni havalimanı ve demir yoluyla ilgili süreçleri de yakından takip etmekteyiz. Ayrıca Sayın Özel Basın açıklamasını yaptığı binadan çıksaydı Ganita-Moloz arasındaki muazzam çalışmalara ve onlarca yatırıma da şahit olabilirdi.” dedi.

CHP BEŞİNCİ KOL FAALİYETİ YÜRÜTÜYOR

Muhalefetin siyaset anlayışla ilgili de konuşan Cora, “Her meselede siyasi çıkar elde etmek için manipülasyon girişiminde bulunan, yalanlarla kirli tezgahlar kuran bir anlayışa sahipler. Asla yerli ve milli olamadılar. Bu ülkenin partisi olamadılar. Avrupa'nın ve ABD'nin sözcülüğünü yaptılar. Her fırsatta 5. Kol faaliyeti yürüttüler.Adalar konusunda Yunanistan'ın temsilcisi, sınır ötesi operasyonlarda Kandil'in sözcüsü, son zamanlarda da FETÖ'nün kuklası oldular. Ülkenin sorunlarına çözüm üretmediler, popülist söylemlerle siyaset alanını her zaman çıkmaza sürüklediler. Bugün kalkmışlar İçişleri Bakanımıza laf söylüyorlar. Meyve veren ağaç taşlanır diye boşuna dememişler, bunlar İHA ve SİHA teknolojisinin lideri Selçuk Bayraktar'ı da karalamaya çalıştılar. Savunma sanayisinde yatırım hamlelerimizden geri dönmemizi istiyorlar, terörle mücadeleden vazgeçmemizi istiyorlar; açık açık bunu ifade ediyorlar. Engin Altay gibi yerli ve milli olan her şeye karşı çıkan, bir başarı karşısında her şeyi karalama çabasında olan bir zihniyet var. AK Parti dünyanın en iyi işini de yapsa ‘biz buna iyi demeyiz', ‘biz bunu kabul etmeyiz' itirafını yapanlara neyi anlatacağız. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gibi PYD/YPG'ye güzelleme yapan bir lidere sahipler. Firari bir şahsın söylemlerini kendilerine referans alıp siyaset yapan bir yapıya sahipler. Ayrıca Pandemi Sürecinde ve yakın zamanda Ukrayna Rusya savaşında Sayın Özel'in hangi yalanlara sarıldığını da dün gibi hatırlıyoruz.” ifadelerini kullandı.
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AK Partili Cora CHP'ye seslendi: FETÖ'nün kuklası oldular kalkmış bakanımıza laf söylüyorlar
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