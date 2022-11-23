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5,9 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı artıyor: Biri ağır 46 kişi yaralandı

AFAD, Gölyaka'daki depremde Düzce'de 37, İstanbul’da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1 ve Bolu'da 1 olmak üzere 46 kişinin yaralandığını açıkladı.

5,9 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı artıyor: Biri ağır 46 kişi yaralandı
Ekleme: 23.11.2022 - 09:32 Güncelleme: 23.11.2022 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
5,9 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı artıyor: Biri ağır 46 kişi yaralandı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bölgede, depremin ardından en büyüğü 4,2 olmak üzere onlarca artçı sarsıntı yaşandı. Artçı sarsıntılar sürüyor.

AFAD, Gölyaka'daki depremde Düzce'de 37, İstanbul'da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1 ve Bolu'da 1 olmak üzere 46 kişinin yaralandığını duyurdu.
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