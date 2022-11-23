3 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Gaziantep merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Gaziantep merkezli 3 ilde operasyon yaptı.
14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ilde eş zamanlı olarak icra edilen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.