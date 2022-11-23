3 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Gaziantep merkezli 3 ilde operasyon yaptı.Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ilde eş zamanlı olarak icra edilen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.