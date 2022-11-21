Taksim'deki terör saldırısında şehit olan Yağmur, okulunda anıldı

İstiklal Caddesi'ndeki kanlı terör saldırısı, 6 aileye ateş düşürdü.Saldırıdaki 6 şehidin arasında, 15 yaşındaki Yağmur Uçar da vardı.Olay anında annesi ile hayatını kaybeden Yağmur için okulu Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'nde tören gerçekleştirildi.Yağmur Uçar için okul bahçesinde düzenlenen anma törenine Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, okul ve sınıf arkadaşları öğretmenleri katıldı.Arkadaşları hayatını kaybeden Yağmur'un sırasına karanfil bıraktı. Yağmur Uçar için sınıfında dualar edildi, Kur'an okundu. Arkadaşları ve öğretmenleri gözyaşlarını tutamadı.Yağmur'un arkadaşları, okul ve sınıf panolarını Yağmur'un fotoğraflarıyla süsleyip hatırasını yaşattı. Yağmur Uçar'ın ismi, okulun konferans salonuna verildi.Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Yağmur için öğretmenleri ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.