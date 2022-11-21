Narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 699 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu ve uyuşturucu tacilerine yönelik operasyolar sürüyor.Son olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, son 7 günde 78 ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.Operasyonlarda 4 bin 699 zanlı yakalandı.İHA'nın haberine göre yine yapılan aramalarda 152 kilogram esrar, 120 kilogram metamfetamin, 22 kilogram eroin, 266 kilogram skunk, 6 kilogram kimyasal, 7 kilogram kokain, 8 kilogram bonzai, 156 bin captagon, 88 bin ecstasy ve 84 bin sentetik ecza geçirildi.