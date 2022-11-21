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Narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 699 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 78 ildeki uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 4 bin 699 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Ekleme: 21.11.2022 - 11:19 Güncelleme: 21.11.2022 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 699 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu ve uyuşturucu tacilerine yönelik operasyolar sürüyor.

Son olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, son 7 günde 78 ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

4 bin 699 zanlı yakalandı
Operasyonlarda 4 bin 699 zanlı yakalandı.

İHA'nın haberine göre yine yapılan aramalarda 152 kilogram esrar, 120 kilogram metamfetamin, 22 kilogram eroin, 266 kilogram skunk, 6 kilogram kimyasal, 7 kilogram kokain, 8 kilogram bonzai, 156 bin captagon, 88 bin ecstasy ve 84 bin sentetik ecza geçirildi.
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