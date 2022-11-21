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Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında İstanbul dahil 17 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Kuvvetli sağanak yağmur geliyor. Yağışlar ülke geneline yayılacak. İşte 21 Kasım Pazartesi güncel hava durumu raporu...

Ekleme: 21.11.2022 - 09:54 Güncelleme: 21.11.2022 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında İstanbul dahil 17 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Kuvvetli sağanak yağmur geliyor. Yağışlar ülke geneline yayılacak. İşte 21 Kasım Pazartesi güncel hava durumu raporu...

21 Kasım Pazartesi güncel hava durumu raporu yayımlandı. İstanbul dahil 17 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Buna göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında sağanak yağmur bekleniyor. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, (Sinop hariç) Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kırşehir, Aksaray, Karaman illeri ve Konya'nın güney çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege, Kırklareli ve Edirne ile İstanbul'un kuzey çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

KIYI EGE'DE BEKLENEN KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!

Ege'nin kuzey kıyılarında başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, zamanla Kıyı Ege'nin tamamında etkili olarak İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın batısında kuvvetli (25-55 kg/m²), Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51- 85 kg/ m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve doğusunda, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli (40-90 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL °C, 21°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde batı çevrelerinden başlamak üzere zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Gece saatlerinde kuzey çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 22°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 18°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
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