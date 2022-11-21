İstanbul'da 'sıradanlaşan' görüntüler: Metroda yine arıza
İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey-Mecidiyeköy metrolarında yaşanan arıza nedeniyle binlerce kişi mağdur oldu.
İstanbul'da artık neredeyse her gün metro arızası yaşanıyor.
Bu sabah Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında yaşanan arıza nedeniyle yüzlerce İstanbullu metro ve istasyonlarda kaldı.
Mahmutbey-Mecidiyeköy metrosunda da arıza yaşandı. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, arıza nedeniyle metrolardan inmek zorunda kaldı.