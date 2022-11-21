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FETÖ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Denizli'de FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda 2 kişi hakkında işlem yapılırken, 4 kişi ise örgüte üye olmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 21.11.2022 - 17:29 Güncelleme: 21.11.2022 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
FETÖ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Denizli'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

Genişletilen soruşturtma çerçevesinde haklarında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan 2, 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 1, 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 1 şüpheli olmak üzere toplamda 4 örgüt üyesi yakalandı. Yakalanan üyeler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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