Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı...

Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı. Açıklamada bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Terör örgütü unsurları tarafından, Fırat'ın doğusundan Karkamış ve Cereblusa atılan havan topları herhangi bir zaiyata sebep vermemiş olup güvenlik kuvvetlerimiz tarafından misliyle karşılık verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, Karkamış ilçesindeki boş alana isabet etti.Roketlerin düştüğü alanda inceleme başlatıldı.VALİ DAVUT GÜL'DEN AÇIKLAMA: MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİVali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Terör örgütü unsurları tarafından, Fırat'ın doğusundan Karkamış ve Cerablus'a atılan havan topları herhangi bir zayiata sebep vermemiş olup güvenlik kuvvetlerimiz tarafından misliyle karşılık verilmiştir. Allah milletimizi ve devletimizi her türlü kazadan ve beladan korusun.' ifadelerini kullandı.