İstanbul'da kimyasal ürün fabrikasında yangın

Tuzla'da iki katlı kimyasal ürün fabrikası alevlere teslim oldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Tuzla'da katlı çinko kaplama fabrikasında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.Yangın saat 10.30 sıralarında Tuzla Sanayi Mahallesi Çınaraltı Sokak üzerinde bulunan 2 katlı çinko kaplama fabrikasında bilinmeyen nedenle çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.