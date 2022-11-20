Bakan Koca: O hastanenin faaliyeti durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet, kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur" dedi.

Tokat'ta yaşandığı iddia edilen olayla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet, kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur' dedi.