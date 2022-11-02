Tüm WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiren flaş özellik devreye girdi
Milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp'a yeni gelen özellik sayesinde kullanıcılar artık uygulamayı kullanırken kendini gizleyebilecek.
WhatsApp uygulamasını uygulama marketleri üzerinden ilk indirdiğinizde varsayılan olarak çevrimiçi olduğunuzu herkes görebilmekte. Kullanıcı olarak WhatsApp'a giriş yaptığınızda ise arkadaşlarınız profilinize tıklayınca çevrimiçi olduğunuzu görebiliyor. Son gelen güncelleme ile birlikte WhatsApp`da Çevrimici özelliğini kapatarak kendinizi gizleyebilirsiniz.
Peki WhatsApp`da Çevrimici özelliği nasıl kapatılabilir? WhatsApp Çevrimici Özelliğini Kapatma Nasıl Yapılır?
Uygulama üzerinden Gizlilik ayarlarını seçerek `Kişisel bilgilerimi kimler görebilir` seçeneğine tıklayın.
Daha sonra ``Son görülme ve Çevrimici`` kısımlarına gelerek Son görülme ve Çevrimici bilgilerini kimlerin göreceğini seçebilirsiniz.
Son görülme ve çevrimici bilgilerinizi paylaşmazsanız diğer kullanıcıların son görülme ve çevrimici bilgilerini de uygulama üzerinden göremiyorsunuz.