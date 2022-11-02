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Tahıl koridoru için gelen 170 gemi, İstanbul Boğazı çevresinde bekliyor

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasının ardından Birleşmiş Milletler, Türkiye ve Ukrayna anlaşmaya tek taraflı devam edeceğini açıklarken, Boğaz'da bekleyen gemiler havadan görüntülendi.

Ekleme: 2.11.2022 - 09:15 Güncelleme: 2.11.2022 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Tahıl koridoru için gelen 170 gemi, İstanbul Boğazı çevresinde bekliyorRusya'nın 29 Ekim tarihinde Kırım'daki Sivastopol deniz üssüne düzenlenen saldırıyı gerekçe göstererek ‘Tahıl Koridoru' anlaşmasını askıya aldığını ilan etmesine rağmen BM, Türkiye ve Ukrayna koridorun Rusya olmaksızın kullanılmasına devam kararı almıştı.

Bunun üzerine Ukrayna limanlarından 30 Ekim gecesi yola çıkan tahıl yüklü 12 geminin bazılarının bugün içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

170 gemi İstanbul Boğazından geçecek
Birleşmiş Milletlerin önerisiyle İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin denetim kapasitesinin arttırılması da kararlaştırıldı. İstanbul Boğazı girişinde daha önce Ukrayna limanlarından çıkan tahıl yüklü gemilerin uzun kuyruklar oluşturduğu için yeni 10 denetim grubu oluşturulacak. Bu 10 yeni ekip günde 40 gemiyi kontrol edebilecek. Boğazdan geçiş bekleyen tahıl gemisi sayısı 170 civarında gösteriliyor.

İlk gemi Etiyopya'ya gidecek
İHA'nın aktardığına göre; Ukrayna'dan yola çıkan ‘İkaria Angel' adlı 40 bin ton tahıl yüklü geminin varış noktasının Etiyopya olduğu öğrenildi. Çernomorsk yük limanından önceki gece yarısına doğru ayrılan ‘İkaria Angel' dün öğle saatlerinde Romanya açıklarına kadar herhangi engellemeyle karşılaşmadan ulaşmış. Geminin bugün gün içerisinde denetimden geçmek üzere İstanbul Boğazı açıklarına demir atarak denetleneceği ve denetim sonrasında yoluna devam edeceği öğrenildi.
İstanbul'da Sarıyer açıklarına demirleyen kuru yük gemilerinin bazılarının tahıl koridoru için bekleyen gemiler olduğu öğrenildi.

Öte yandan İstanbul Boğazında bekleyen ve aralarında tankerlerin de olduğu tahıl yüklü gemiler dron ile havadan görüntülendi.
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