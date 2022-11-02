Suriye sınırında 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Şanlıurfa sınırında yer alan Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa sınırında yer alan Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.MSB'nin sosyal medya hesabındaki bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirdi."