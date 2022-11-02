Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’dan Dağlık Karabağ çağrısı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Parlamentosunun bütçe toplantısında Karabağ'ın statüsü ve Türkiye ile ilişkileri konusunda açıklamalarda bulundu. Karabağ'ın statüsünün belirlenmesi konusuna değinen Paşinyan, "Rus meslektaşlarımız, Dağlık Karabağ'ın statüsü ile ilgili konunun süresiz ertelenmesinin doğru olacağını belirtti. Onlar, taraflarca karşılıklı kabul edilecek herhangi bir statünün bulunmasının imkansız olduğunu savundu. Görüşümüz yüzde 100 bu pozisyonla uyuşuyor." dedi.Paşinyan, "Bu nedenle Ermenistan hükümeti, üç ana bileşeni dile getirmeye devam ediyor: Dağlık Karabağ halkının güvenliği, haklar ve statü. Rus ortaklarımızla bu konunun gündeme getirilmemesi gerektiği konusunda hemfikiriz çünkü bu, kaçınılmaz bir krize yol açacaktır." diye konuştu.Karabağ'da Rus barış gücünün görev süresinin uzatılması konusuna da değinen Paşinyan, "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 2020'de kabul ettiği ortak bildiriye göre barış güçlerinin görev süresi, herhangi bir tarafın 5 yıl sona ermeden 6 ay öncesi itiraz etmemesi durumunda otomatik uzatılıyor." dedi.Paşinyan, şöyle devam etti: "Görev süresinin belirsiz süreliğine uzatılmasını teklif ettik, 5, 20 yıl. Bu teklif kabul edilmese de bence bu konu güncel oldu ve gündeme alınacak. Bizim için barış gücünün görev süresinin otomatik olarak uzatılmasına herhangi bir tarafın itirazda bulunmayacağının kabul edilmesi önemliydi. Barış gücünün Dağlık Karabağ'da bulunması, güvenilir mekanizmalar ve garantiler oluşturulana kadar buradaki Ermenilerin güvenlik ve haklarının sağlanmasının en önemli garantörüdür."Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri değerlendiren Paşinyan, "bu konuda önemli değişikliklerin olduğunu" belirtti. Paşinyan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile geçen ay Çekya'nın başkenti Prag'da görüştüğünü, daha önce de telefon görüşmesi yaptığını dile getirerek, "Elbette bu, kendi başına önemli ve pratik bir sonuç değildir ancak durumu analiz ederken Türk tarafı ile ağustos-ekim aylarında yaptığımız temaslar sırasında iletişimle ilgili zorlukları aştığımızı anladım." ifadelerini kullandı.Ermenistan ordusunu yenileme sürecini başlattıklarını dile getiren Paşinyan, bununla ordunun profesyonel standartlara geçişini ve savunma kabiliyetini artırmayı amaçladıklarını söyledi. Paşinyan, "Savunma alanındaki harcamaların artışı, hükümetin barış gündemiyle hiçbir şekilde çelişmiyor. Ermenistan, bunu tutarlı şekilde savunacaktır." ifadelerini kullandı.