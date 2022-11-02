Beşiktaş’ta kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı! Facianın eşiğinden dönüldü…

Çarpmanın etkisiyle giriş katta bulunan evin salon kısmının camı ve duvarı bina içeriye çöktü.Otomobilin bir kısmı solana girerken, içeride kimsenin olmaması facianın önüne geçti.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Otomobil çekici ve vatandaşların yardımıyla evden çıkarıldı. Daha sonra çekiciye yüklenen otomobil olay yerinden kaldırıldı.