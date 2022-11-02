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Beşiktaş’ta kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı! Facianın eşiğinden dönüldü…

İstanbul Beşiktaş'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, geri geri yokuş aşağı kayarak binaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle giriş katta bulunan evin salon kısmının camı ve duvarı bina içeriye çöktü. Evde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi...

Ekleme: 2.11.2022 - 10:12 Güncelleme: 2.11.2022 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş’ta kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı! Facianın eşiğinden dönüldü…Çarpmanın etkisiyle giriş katta bulunan evin salon kısmının camı ve duvarı bina içeriye çöktü.

EVDE KİMSENİN OLMAMASI FACİYI ÖNLEDİ

Otomobilin bir kısmı solana girerken, içeride kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Otomobil çekici ve vatandaşların yardımıyla evden çıkarıldı. Daha sonra çekiciye yüklenen otomobil olay yerinden kaldırıldı.

Beşiktaş’ta kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı! Facianın eşiğinden dönüldü…
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