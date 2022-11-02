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Bakan Soylu: 130 uyuşturucu satıcısı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Osmaniye'de düzenlenen 'kökünü kurutma operasyonu' ile ilgili yaptığı açıklamada 130 uyuşturucu satıcısının yakalandığını bildirdi.

Bakan Soylu: 130 uyuşturucu satıcısı yakalandı
Ekleme: 2.11.2022 - 09:16 Güncelleme: 2.11.2022 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu: 130 uyuşturucu satıcısı yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye'de bugün sabah düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu ile ilgili açıklamada bulundu.

130 kişi gözaltında
130 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığını belirten Bakan Soylu, '130 uyuşturucu satıcısı sabah 05.00'te başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmışlardır. 8 kişinin ise arama çalışmaları, gözaltı çalışmaları emniyet teşkilatımızca sürdürülmektedir' dedi.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

Osmaniye'de kökünü kurutma operasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu operasyonun gerçek amacı, yaklaşık 4 aydır teknik takip ve diğer izleme birimlerimizin yapmış olduğu faaliyetler sonucunda bu sabah itibariyle Uyuşturucu satıcılarını yakaladık. 130 uyuşturucu satıcısı sabah 05.00'te başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmışlardır. 8 kişinin ise arama çalışmaları, gözaltı çalışmaları emniyet teşkilatımızca sürdürülmektedir.

Milletimiz rahat olsun. 24 saat, gerek yargıyla, gerek emniyet ve jandarma güçleriyle olan bu mücadelemiz devam etmektedir. Milletimizi, gençlerimizi bu illete bulaştırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.
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Bakan Soylu: 130 uyuşturucu satıcısı yakalandı
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