Bakan Kurum duyurdu: Antalya'daki evler teslim ediliyor

Bakan Kurum’un paylaştığı videoda, Antalya’daki yangın afetinden etkilenen vatandaşlar, devletin şefkatini her an yanlarında hissetmekten duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar.Antalya’daki yangında zarar gören ağır hasarlı konut, iş yeri, depo, samanlık ve ahırlarda yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında Bakanlık, ihaleleri tamamlanan ve TOKİ eliyle yapımı devam eden 880 konuttan 187’sini hak sahiplerine teslim etti.İnşaat çalışmaları tamamlanmak üzere olan 150 konutunda hak sahiplerine teslimi başlıyor.Afet sonrası devletin yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren bir vatandaş, “Cumhurbaşkanım bize söz verdi, ‘Bir yıl içerisinde evinizi teslim edeceğim.’ dedi ve sözünü yerine getirdi.” diye konuştu.Bir başka vatandaş da “Cumhurbaşkanımız benim omzuma elini koydu, ‘Benim traktörüm gitti, ekmek teknem gitti.’ dedim. Üç gün sonra Sayın Cumhurbaşkanımız traktörümü gönderdi.” diyerek memnuniyetini dile getirdi.