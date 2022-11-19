İstanbullunun metro çilesi bitmiyor: Arıza nedeniyle bir saatten fazla beklemek zorunda kaldılar

Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro Hattı Aksaray İstasyonu'nda Kirazlı istikametine giden bir metroda teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Seferler başlasa da bekleyen insan kalabalığı yüzünden vatandaşlar trenlere binemedi. Bekleme süreleri bir saati aşan vatandaşlar, yetkililere tepki gösterdi.

Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro Hattı Aksaray durağından Kirazlı istikametine giden metroda saat 15.00 sularında teknik bir arıza meydana geldi.Arıza nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Seferler başlasa da bekleyen insan kalabalığı yüzünden vatandaşlar trenlere binemedi. Bekleme süreleri bir saati aşan vatandaşlar, yetkililere tepki gösterdi.Öte yandan trene binmeyi başaranlar tıklım tıklım olan vagonlarda yolculuk yapmak zorunda kaldı.