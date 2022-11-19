Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert çıkış! 'İddiaları ispatlamayan şerefsizdir'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sürerken, CHP'li milletvekilleri ile Bakan Süleyman Soylu arasında tansiyon bir kez daha yükseldi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, komisyonda milletvekillerinin sorularına yanıt verdiği sırada; CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç elindeki dosyayı sallayarak, 'Kara para aklayan şerefsizdir, uyuşturucu ticareti yapan şerefsizdir' dedi.'İDDİALARI İSPATLAMAYAN ŞEREFSİZDİR'Sözleri duyan Bakan Soylu, 'İspatlamayan şerefsizdir, siz de şerefsizsiniz, bu iddiaları ispatlamayan Kemal Kılıçdaroğlu da şerefsizdir' diye konuştu. Bunun üzerine CHP'li milletvekilleri ile Soylu arasında karşılıklı sözlü atışma başladı. O sırada AK Parti'li milletvekilleri ile CHP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.'SENİN ZEKA SORUNUN VAR'Soylu, bu tartışmayı kendilerinin değil, CHP'nin başlattığını belirterek, 'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizi suçlamazsa ve suçlamalarını ispat etmiyorsa, devleti suçlayıp ispat etmiyorsa kim olursa olsun şerefsizdir. Kara para aklayan da şerefsizdir. Ama ispat etmeyen de şerefsizdir' dedi. Özkoç, Soylu'ya laf atmaya devam edince Soylu da, 'Senin zeka sorunun var' ifadesini kullandı.