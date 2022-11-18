Jandarmadan kaçak alkol operasyonu

Amasya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 115 litre kaçak alkol ve 65 litre etil alkol ele geçirildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde H.G isimli şahsın ikametinde etil alkolden kaçak alkollü içki yaparak 0.5 litre pet şişelerde satış yaptığı bilgisi alınması üzerine operasyon başlatıldı.KOM Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin ikameti, eklentileri ve aracında yaptığı aramada 115 litre kaçak alkollü bandrolsüz içki 65 litre etil alkol ve 4 adet Viski ve Rakı kiti ele geçirdi.Şüpheli H.G. gözaltına alındı.