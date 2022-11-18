İstiklal saldırısını gerçekleştiren terörist Albashir'in yeni görüntüsü çıktı! Saldırı noktasını böyle belirlemişler!

Son dakika haberi... PKK'lı terörist Ahlam Albashir, patlamanın yaşanacağı noktayı görüntüledi. Bölücü terör örgütü PKK'nın, patlamanın olacağı noktayı o gün belirlediği ortaya çıktı.BOMBAYI BIRAKACAĞI BANKIN YANINDAN GEÇERKEN KAMERASINI AÇTIGörüntülerde; terörist Ahlam Albashir, bombayı bırakacağı bankın yanından geçerken cep telefonunun kamerasını açıyor ve hem patlamanın yaşanacağı noktayı hem İstiklal Caddesi'ndeki iş yerlerini hem de kalabalığı görüntülüyor.TUTUKLANDILARTutuklanma talebiyle sevk edilen Ahlam Albashir ve Ammar Jarkas'ın aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüphelinin ise şehri terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.6 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ HATIRLATILDITutuklama gerekçesinde hakimlik, şüpheli Ahlam Albashır'ın olay günü Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde patlayıcı bombayı bırakması sonucu Yusuf Meydan, Ecrin Meydan, Adem Topkara, Elif Topkara, Arzu Özsoy, Mukaddes Elif Topkara'nın hayatını kaybettiğini ifade etti.BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜ BOZMA AMACIYLA PLANLANDIGerekçede eylemin PKK/KCK/YPG bölücü terör örgütü tarafından ülkenin devlet, birlik ve bütünlüğünü bozma amacıyla planlandığını vurgulandı.