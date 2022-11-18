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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin bir haberin dezenformasyon amaçlı yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin açıklama
Ekleme: 18.11.2022 - 16:39 Güncelleme: 18.11.2022 - 16:43 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin açıklama
Sosyal medya hesabından, söz konusu gazetenin haberini paylaşan Çataklı, 'Dezenformasyon haberini düzeltelim, İstiklal'deki saldırıda teröristin Kobanili tekstilcinin evinde barındırılması talimatı Kobani'den, eylem talimatı Münbiç'ten, saldırıdan sonra teröristin saklanması talimatı Kamışlı'dan! Çarpıtarak korumaya çalışmayın, olayın faili PKK/PYD'dir.' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin açıklama
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