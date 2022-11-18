HER ŞEY DEDİLER BİR TEK PKK DİYEMEDİLER!

Türker Akıncı bu haftaki yazısında İstiklal'deki hain saldırıya değindi. Hain saldırıyı yapanlara 'PKK' ifadelerini kullanmayan muhalefete tepkilerini dile getiren Akıncı şu ifadeleri kullandı;Ne zaman terör örgütü PKK sivillere, askerimize ve polisimize kast etse birileri bir türlü bu işi terör örgütünün yaptığına inanmıyor.İzler de günlerce inandırmak için uğraşıyoruz.Dışarıda yabancılar içeride bir güruhu ikna etmeye uğraşıyoruz.Resmen mevzu HDP`ye uzanacak diye tir tir titriyorlar.“Terör nereden gelirse gelsin” diyorlar bir türlü PKK diyemiyorlar.Devletlerinden gelen açıklamalara inanmıyorlar, terör örgütünün uyduruk sözlerine hemen inanıyorlar.İnsan bu hale nasıl geldik diye soramadan edemiyor.Aslıda bu bir toplum mühendisliğiydi.Yıllardır yavaş yavaş usul usul ördüler çevremizi.TSK kimyasal silah kullandı iftirasını atanlar “normal”Bu duruma karşı çıkanlar “anormal” insanlar olarak nitelendirildi.Hatta bu iftiraya başvuranlar alkışlandı karşı çıkan bir kişi linç edildi.Ve biz bu bir kişi çıktı diye çok sevindik.Geldiğimiz hale bakar mısınız?Sanatçıların arasından bir vatansever çıktı diye günlerce sevindik.Eğer milliyetçiysen sanatçıların arasına giremezsin.Eğer vatanseversen o sanatçıların arasında olamazsın.Üstüne üstlük “çok eril” bir söylem diyerek dışlanırsın.Terör örgütü bebek çocuk demeden öldürür seslerini çıkarmazlar.Terör örgütü şehrin ortasında katliam yapar “ama PKK yapmamıştır” derler.Terör örgütünün kravatlı üyeleri mecliste dersin “onlar özgürlüğü kardeşliği savunuyor” diye açıklama yaparlar.Hani bazen bizlere soruyorsunuz ya; “Biz neler yapmalıyız?” diye.Bize düşen bu densizlerle sonuna kadar mücadele etmek.Bize düşen tek bir twit olsa bile yine de o mesajı yazmak.Bize düşen durmadan duraksamadan yılmadan bu hainliklere karşı vatanı savunmak.