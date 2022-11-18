  • USD: 18,59 - 18,63
  • EURO: 19,28 - 19,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

HER ŞEY DEDİLER BİR TEK PKK DİYEMEDİLER!

Türker Akıncı, bu haftaki yazısında Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen hain saldırıya tepki gösteremeyen muhalefete değindi. Akıncı, muhalefete tepki gösterirken "Her şeyi diyorlar bir tek PKK diyemiyorlar!" ifadelerini kullandı.

HER ŞEY DEDİLER BİR TEK PKK DİYEMEDİLER!
Ekleme: 18.11.2022 - 15:51 Güncelleme: 18.11.2022 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
HER ŞEY DEDİLER BİR TEK PKK DİYEMEDİLER!
Türker Akıncı bu haftaki yazısında İstiklal'deki hain saldırıya değindi. Hain saldırıyı yapanlara 'PKK' ifadelerini kullanmayan muhalefete tepkilerini dile getiren Akıncı şu ifadeleri kullandı;

Ne zaman terör örgütü PKK sivillere, askerimize ve polisimize kast etse birileri bir türlü bu işi terör örgütünün yaptığına inanmıyor.

İzler de günlerce inandırmak için uğraşıyoruz.

Dışarıda yabancılar içeride bir güruhu ikna etmeye uğraşıyoruz.

Resmen mevzu HDP`ye uzanacak diye tir tir titriyorlar.

“Terör nereden gelirse gelsin” diyorlar bir türlü PKK diyemiyorlar.

Devletlerinden gelen açıklamalara inanmıyorlar, terör örgütünün uyduruk sözlerine hemen inanıyorlar.

İnsan bu hale nasıl geldik diye soramadan edemiyor.

Aslıda bu bir toplum mühendisliğiydi.

Yıllardır yavaş yavaş usul usul ördüler çevremizi.

TSK kimyasal silah kullandı iftirasını atanlar “normal”

Bu duruma karşı çıkanlar “anormal” insanlar olarak nitelendirildi.

Hatta bu iftiraya başvuranlar alkışlandı karşı çıkan bir kişi linç edildi.

Ve biz bu bir kişi çıktı diye çok sevindik.

Geldiğimiz hale bakar mısınız?

Sanatçıların arasından bir vatansever çıktı diye günlerce sevindik.

Eğer milliyetçiysen sanatçıların arasına giremezsin.

Eğer vatanseversen o sanatçıların arasında olamazsın.

Üstüne üstlük “çok eril” bir söylem diyerek dışlanırsın.

Terör örgütü bebek çocuk demeden öldürür seslerini çıkarmazlar.

Terör örgütü şehrin ortasında katliam yapar “ama PKK yapmamıştır” derler.

Terör örgütünün kravatlı üyeleri mecliste dersin “onlar özgürlüğü kardeşliği savunuyor” diye açıklama yaparlar.

Hani bazen bizlere soruyorsunuz ya; “Biz neler yapmalıyız?” diye.

Bize düşen bu densizlerle sonuna kadar mücadele etmek.

Bize düşen tek bir twit olsa bile yine de o mesajı yazmak.

Bize düşen durmadan duraksamadan yılmadan bu hainliklere karşı vatanı savunmak.
İzmir yağmura teslim oldu
Bakan Soylu'dan HDP'li Garo Paylan'a sert cevap: Devlete böyle bir iftira atan şerefsizdir
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin açıklama
Rusya ile Çin enerji sevkiyatı ödemelerinde ulusal paraya geçiyor
Bakan Çavuşoğlu: Teröristler hiçbir hedefe ulaşamayacaklarını gördüler
HER ŞEY DEDİLER BİR TEK PKK DİYEMEDİLER!
Kemal Kılıçdaroğlu, TTB heyetini kabul etti
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının organizatörü Bilal Hassan'ın görüntüleri ortaya çıktı
FETÖ’nün iti Enes Kanter önüne kemik atılınca yine Türkiye’ye saldırdı: Amerikan bayrağı yakmaya zorladılar
Oligarkların gizemli ölümü: Rus iş dünyası içinde gizli savaş yaşanıyor
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Taksim saldırganını örgüte sokan sevgilisinin fotoğrafı ortaya çıktı
Süleyman Soylu'nun FETÖ ve PKK eleştirilerine muhalefetten tepki
Bakan Dönmez'den 'Karadeniz Gazı' açıklaması
MSB paylaştı: LHD ANADOLU'da bir ilk
Bakan Özer'den son dakika açıklamalar: Yüzde 98'e yükselttik!
Üsküdar'da İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı .
Yunanistan karıştı: Muhalefet Miçotakis hükümetini topa tuttu! Utanç verici...
Kripto para piyasasını sarsan çöküş: Bir gecede 16 milyar dolar kaybetti
Güney Kore ve Japonya açıkladı: Kuzey Kore kıtalararası balistik füze fırlattı
İstanbul dahil dokuz il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Dikkatli ve tedbirli olun

İstanbul dahil dokuz il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Dikkatli ve tedbirli olun

Benzine bir haftada ikinci indirim

Benzine bir haftada ikinci indirim

Türkiye'nin sır gibi saklanan iki füzesi: Menzili bin km'ye kadar çıkabilir

Türkiye'nin sır gibi saklanan iki füzesi: Menzili bin km'ye kadar çıkabilir

EYT'lilere büyük kolaylık: Artık e-devletten yapılabilecek!

EYT'lilere büyük kolaylık: Artık e-devletten yapılabilecek!

Oltasına takılan balığı görünce ne yapacağını şaşırdı

Oltasına takılan balığı görünce ne yapacağını şaşırdı

Yusufeli Barajı'nda büyük gün 22 Kasım: Ülke ekonomisine 4,1 milyar TL katkı sağlayacak

Yusufeli Barajı'nda büyük gün 22 Kasım: Ülke ekonomisine 4,1 milyar TL katkı sağlayacak