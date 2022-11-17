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Yer Bitlis: 31 kaçak göçmen yakalandı!

Polis ekipleri, Tatvan ilçesinde durdurdukları minibüste 31 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yapan 1 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı...

Ekleme: 17.11.2022 - 16:53 Güncelleme: 17.11.2022 - 16:54 / Editör: Ozge Selin
Yer Bitlis: 31 kaçak göçmen yakalandı!
Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçak göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan denetimlerde, Tatvan ilçesinde şüphelenilerek durdurulan minibüste 31 kaçak göçmen ve organizatörlük yaptığı belirtilen 1 kişi yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatörlük yaptığı belirtilen şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

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