Yer Bitlis: 31 kaçak göçmen yakalandı!

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçak göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan denetimlerde, Tatvan ilçesinde şüphelenilerek durdurulan minibüste 31 kaçak göçmen ve organizatörlük yaptığı belirtilen 1 kişi yakalandı.Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatörlük yaptığı belirtilen şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.