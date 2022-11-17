Barajda avlanan balıkçılar, farklı yapı ile karşılaşınca durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler bölgede yaptıkları incelemede, mezar yapısı, çeşitli kırık kaplar ile tarihi balta ve kesici aletlere rastladı.Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ve beraberindeki uzman ekip, balıkçıların ihbarı üzerine bölgede incelemede bulundu.​ Müze Müdürü Mehmet Alkan, balıkçıların ihbarı üzerine alanda inceleme yaptıklarını, su seviyesinin düşmesiyle Nekropol ve yerleşim alanının ortaya çıktığını belirtti.Alkan, 'Bu alanda özellikle Roma dönemine ait mezarlar ve ayrıca Neolitik döneme ait kesici aletler, el baltası ve benzeri objeler tespit ettik.' dedi.Tespit edilen alanın 'sit alanı' olması için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna rapor sunulacağı öğrenildi. Adıyaman'da Neolitik Dönem'e ait balta ve kesici aletler bulundu. Sular çekilince gün yüzüne çıktı: Balıkçılar tesadüfen buldu