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​Sosyal konut projesinde yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 12 ilde kuralar tamamlandı, yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor.

Ekleme: 17.11.2022 - 10:03 Güncelleme: 17.11.2022 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
​Sosyal konut projesinde yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine hız kesmeden devam ediliyor. 

7-16 Kasım'da arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Bitlis'te noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 21 bin 893 konutun hak sahibi belli oldu. Bugün itibariyle Kilis ve Muş'tan başlayacak ikinci etap kura çekilişi 28 Kasım'a kadar devam edecek. 11 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde:

​Sosyal konut projesinde yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor

17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut
17 Kasım Perşembe Muş 1.150 konut
18 Kasım Cuma: Bingöl 1.000 konut
18-23 Kasım Gaziantep 10.024 konut
19 Kasım Cumartesi: Erzurum 2.420 konut
22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut
21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1.147 konut
23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1.831 konut
24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2.650 konut
26 Kasım Cumartesi: Malatya 2.791
28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut

​Sosyal konut projesinde yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor



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​Sosyal konut projesinde yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor

​Sosyal konut projesinde yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor