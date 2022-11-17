​Sosyal konut projesinde yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine hız kesmeden devam ediliyor.7-16 Kasım'da arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Bitlis'te noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 21 bin 893 konutun hak sahibi belli oldu. Bugün itibariyle Kilis ve Muş'tan başlayacak ikinci etap kura çekilişi 28 Kasım'a kadar devam edecek. 11 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde:17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut17 Kasım Perşembe Muş 1.150 konut18 Kasım Cuma: Bingöl 1.000 konut18-23 Kasım Gaziantep 10.024 konut19 Kasım Cumartesi: Erzurum 2.420 konut22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1.147 konut23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1.831 konut24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2.650 konut26 Kasım Cumartesi: Malatya 2.79128 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut