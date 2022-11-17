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İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan bombalı saldırıyı gerçekleştiren Alham Albashır'a terörist diyemedi

Halk TV canlı yayınına konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin ölümüne, 81 kişinin yaralanmasına sebep olan terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashır'a terörist denilmesi için elde delil olmadığını ileri sürdü. Terörist Ahlam Albashır'ın PKK üyesi olduğunu itiraf etmesini hasıraltı eden Erozan, "O kadın elindeki paketin içinde ne olduğunu da bilmiyor olabilir" ifadesini kullandı.

İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan bombalı saldırıyı gerçekleştiren Alham Albashır'a terörist diyemedi
Ekleme: 17.11.2022 - 11:11 Güncelleme: 17.11.2022 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan bombalı saldırıyı gerçekleştiren Alham Albashır'a terörist diyemedi
Suriyeli kadın terörist Ahlam Albashır, geçtiğimiz gün İstanbul'u kana buladı. İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda 6 vatandaş hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

TERÖRİST AHLAM ALBASHIR PKK ÜYESİ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Hain saldırının ardından kıskıvrak yakalanan terörist Ahlam Albashır, terör örgütü PKK üyesi olduğunu itiraf etti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani’deki merkezinden İstanbul’da eylem talimatı alarak 13.11.2022 Pazar günü saat 16:20 sıralarında Bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir." denildi.

"TERÖRİST DEMEK İÇİN ELDE DELİL YOK"

Halk TV canlı yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, saldırıya ilişkin skandal ifadeler kullandı. Saldırıyı gerçekleştiren teröriste terörist denilmesi için elde delil olmadığını ileri süren Erozan'ın bu açıklamaları tepki topladı.

"PAKETİN İÇİNDE NE OLDUĞUNU BİLMİYOR OLABİLİR"

Erozan şu ifadeleri kullandı:

"Yakaladılar, gözaltına aldılar, tutukladılar vesaire. Şimdi bu kadının terörist olarak tanımlanması için elde ne delil var bilmiyorum ama ben şu seçeneği de aklımızda tutalım demek durumundayım; O kadın elindeki paketin içinde ne olduğunu da bilmiyor olabilir. Yani sen bu paketi götür. Bu şeyleri biliyorsunuz, bu telefon üzerinden yapılan dolandırıcılıkları. Torbayı götür ağacın altına bırak. Ondan sonra başkası geliyor alıyor. Yani burada çok daha derine gidecek bir araştırmanın yapılması lazım. Bugün çok daha sıcak olay maalesef. Bunun emniyet makamları ve adli makamlar tarafından soruşturulmasının ayrıntısına girildiğinde karşımıza bambaşka bir isim de çıkabilir. "
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