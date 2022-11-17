  • USD: 18,60 - 18,63
  • EURO: 19,28 - 19,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekleme: 17.11.2022 - 21:22 Güncelleme: 17.11.2022 - 21:24 / Editör: Ozge Selin
İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge kentinin Bender Kong bölgesi olan deprem yerel saatle 17.29'da kaydedildi.

5 büyüklüğündeki depremin yerin 16 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Hürmüzgan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, durum değerlendirmesi için ekiplerin Bender Kong'a sevk edildiğini, gerekli yardımların yapılması için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.
FETÖ'nün kirli yüzü bir kez daha ifşa oldu! Eski Albay'dan 1985 itirafı!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan tahıl anlaşmasıyla ilgili önemli açıklama... 'Bir yıl uzatılabilir'
İsrail'de aşırı sağcı siyasetçi Ben-Gvir'in eşinin belindeki silah tartışmaya neden oldu!
Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan üçü terör örgütü üyesi 19 kişi yakalandı!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaralıların son durumunu paylaştı!
İstiklal bombacısının savcılık ifadesi ortaya çıktı! 'Türkiye'ye gelme talimatını YPG'den aldım'
Arnavutluk Başbakanı Rama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Guterres'i kutladı!
Komisyondan HDP'li Güzel kararı
İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt: İngiliz ekonomisi resesyona girdi
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü
Ankara Kızılay'da bomba paniği!
Yunan Bakan Dendias'tan Libya'da diplomatik skandal: Trablus yönetiminden çok sert tepki
Taksim bombacısının ifadesi ortaya çıktı
AK Partili Osman Nuri Kabaktepe’den altılı masaya zor sorular
CHP'li vekillerin mahkeme baskını: Fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
Merkez Bankası döviz rezervleri yılın zirvesine yükseldi
ABD’li senatörden küstah sözler! Türkiye’ye böyle saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeler başıboş sokak hayvanlarını toplamalı
Kadıköy'de metrobüs kaza yaptı
İstanbul dahil 39 kente sarı kodlu uyarı: Öğleden sonra kuvvetli vuracak

İstanbul dahil 39 kente sarı kodlu uyarı: Öğleden sonra kuvvetli vuracak

​Sosyal konut projesinde yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor

​Sosyal konut projesinde yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor

Gümüşhane'de büyük keşif: Anadolu'da ilk kez ortaya çıktı

Gümüşhane'de büyük keşif: Anadolu'da ilk kez ortaya çıktı

WhatsApp sohbetlerine anket özelliği geldi

WhatsApp sohbetlerine anket özelliği geldi

Başkan Erdoğan'dan Togg'un fiyatı için yeni açıklama! Özel kampanya yapılacak mı?

Başkan Erdoğan'dan Togg'un fiyatı için yeni açıklama! Özel kampanya yapılacak mı?

Savaşın ne zaman biteceğini duyurdu: Dünyanın beklediği açıklama geldi

Savaşın ne zaman biteceğini duyurdu: Dünyanın beklediği açıklama geldi