Eğlence Teknoloji Sektörünün Oskar’ı Brass Ring Ödülü DOF Robotics’in Oldu!

Eşi benzeri olmayan dijital park konsepti ile insanların uzaya adım atmasını sağlayarak misafirlerine eşsiz deneyimler yaşatan DOF, başarısını bir kez daha tescilledi. Geliştirdiği dijital park konseptiyle ziyaretçilere yaklaşık 30-40 dakikalık sürükleyici bir deneyim yaşatan DOF, eğitim ve eğlencenin bir arada olduğu sistemiyle dünya çapında kabul görmüş Brass Ring ödülünün sahibi oldu.Önceki ürünlerinin geliştirilmesinde edindiği uzmanlık ve deneyimin doruk noktası olan Mission Space Dijital Tema Parkı “Mission Space” konseptiyle sektörün en prestijli ödülünü almaya hak kazanan“2006 yılında çıktığımız bu yolculukta, bugün yine çok önemli bir gün yaşıyoruz. 104 yıldır düzenlenen, dünyanın en önemli 50 fuarı arasında gösterilen IAAPA Orlando fuarında, “En İyi Yeni Ürün” kategorisinde Birincilik Ödülünü aldık. İlk olarak 2016 yılında Hurricane 360 ürünümüz ile aldığımız bu ödülle, bu ürünümüz dünyayı kasıp kavurarak 60'dan fazla ülkede milyonlarca insanın denediği, ilk ve tek Roller Coaster Simülatörü olmuş ve aldığı onlarca ödülün hakkını da fazlasıydı vermişti.”Aldıkları ödülü ülkemize getirmekten dolayı mutlu olduklarını dile getiren“Şimdi de aynı ödülü ülkemize, insanlara gerçekçi bir uzay macerası yaşattığımız ve “Duyguların Mühendisliği” mottosu ile hayata geçirdiğimiz Digital Park: Mission Space ürünümüz getiriyoruz. Bu gurur hem ülkemizin hem tüm DOF ailesinin” dedi.DOF Robotics, deneyimleri yüksek teknoloji ve yaratıcı hikaye anlatımı ile zenginleştirerek statükoya meydan okuyan çok disiplinli bir eğlence mekanı yaratıcısıdır. DOF Robotics, kurulduğu 2006 yılından bu yana yüksek teknolojili sürükleyici VR ve AR atraksiyonları, hareket simülatörleri ve etkileşimli VR oyunları üreterek eğlence endüstrisinde devrim yaratmaya devam etmektedir.Mission Space'te, ziyaretçiler hikayedeki bir karakter olarak kendilerine verilen uzay görevini yerine getiriyorlar. Yaklaşık 30-40 dakika süren bu deneyimde, tasarlanan simülatörlerde ziyaretçiler görev sırasında 8 farklı alanı deneyimliyorlar. Katılımcıların bir hikaye yaşayarak uzay görevini yerine getirebilecekleri bu dijital parkta 4 yaşın üzerindeki herkesin deneyimlemesi için uygundur.