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İşte terörist Ahlam Albashir'in yeni görüntüleri…

Geçtiğimiz Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir’in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İşte terörist Ahlam Albashir'in yeni görüntüleri…
Ekleme: 16.11.2022 - 09:22 Güncelleme: 16.11.2022 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
İşte terörist Ahlam Albashir'in yeni görüntüleri…
Geçtiğimiz Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

SORGUSUNDA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ
Taksim İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliği belli oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saldıganın 1999 doğumlu Suriye uyruklu Ahlam Albashır olduğu bildirildi. Yine kadın teröristin PKK/PYD tarafından örgütün özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiği de belirtildi.

EMNİYET TAKSİM'DEKİ BOMBALI SALDIRININ TÜM DETAYLARINI AÇIKLADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı basın açıklamasında Taksim'deki bombalı terör saldırısına ilişkin tüm detaylar paylaşıldı.

Emniyet'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

İstiklal Caddesi'ne bomba bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi.

21 ADRESE OPERASYON
Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadının irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan kadının Küçükçekmece'de bir adrese gittiği tespit edildi.
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