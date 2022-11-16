Elon Musk'tan çalışanlara ültimatom: Kabul edin ya da gidin!

Sosyal medya devi Twitter'da sular durulmuyor. Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alımı sonrasında şirkette yer yerinden oynadı; oynamaya da devam ediyor.İki haftadan biraz uzun zamandır platformun sahibi olan milyarder iş insanı, şirketin başına geçer geçmez toplu işten çıkarmalara imza atmıştı. Bununla beraber Twitter'ın en üst düzey yöneticilerinden bazılarının da istifa ettiği söyleniyor.51 yaşındaki Musk, kendisinin başa gelmesinden sonra işlerin değişeceği sinyalini fazlasıyla vermişti. Şirketin San Francisco'daki binasına elinde bir lavaboyla giren Musk, yanlışlıkla kovduğu iddia edilen çalışanların onlarcasına "işe geri dönün çağrısı" yapmıştı. E-posta yoluyla 3 bin 700'e yakın çalışanını işten çıkaran Musk'ın şirkette kalan çalışanları ise, işleri yetiştirmek için ofiste uyumak zorunda kalmıştı."Şirket günde 4 milyon dolardan fazla kaybederken ne yazık ki başka seçenek yoktu" diyen milyarder iş insanı, kendisiyle Twitter üzerinden tartışan bir çalışanını da, yine Twitter üzerinden kovmuştu. Ve son olarak Elon Musk, bu sabah Twitter çalışanlarına bir ültimatom verdi: Yeni 'sert' Twitter'a alışın ya da kıdem tazminatı ile şirketten ayrılın.Çalışanlara, şirkette kalmaları için bir taahhütname imzalamaları gerektiği söylendi. Çevrimiçi bir forma bağlanan e-postada, "Yeni Twitter'ın bir parçası olmak istediğinizden eminseniz, lütfen aşağıdaki bağlantıdan evet'i tıklayın" diye yazıyordu.Mesajda, taahhüdü saat 17.00'ye kadar imzalamayan herkese Perşembe günü üç aylık kıdem tazminatı ile kovulacakları söylendi. The Washington Post'un haberine göre, bu e-posta gece yarısı gönderildi ve şirketin yeni sahibi Musk herkese, Twitter'ın "son derece sert olması gerekeceğini" söyledi: Bu, yüksek yoğunlukta uzun saatler çalışmak anlamına gelecek. Yalnızca istisnai performans geçer not teşkil edecek.Ofise dönüşü zorunlu kılan e-posta'da, şirketin yeni politikası duyurulmuş oldu. Bu gibi bir politikanın, Musk'ın personelini yarı yarıya azalttığı şirkette, daha da fazla yıpranmaya yol açması bekleniyor. Musk, Twitter'ın ileriye dönük daha çok mühendis odaklı bir operasyon olacağını söyledi. Tasarım ve ürün yönetimi alanlarının da hala önemli olacağını ve kendisine rapor vereceğini ekledi:Musk, siteyi geçen ayın sonlarında satın aldı ve o zamandan beri Twitter'ın üst düzey isimlerini kovdu, kendisini CEO yaptı ve iş gücünün yarısını işten çıkardı. Twitter'ın yaklaşık 1 milyar dolar yıllık faiz borcu olması ve ayrıca Musk'ın birçok sermaye ortağının yatırımlarını telafi etmesi beklendiğinden, şimdi yeni gelir kaynakları sağlamanın yollarını bulması gerekiyor. Reklamcılar şimdiden temkinli davranıyorlar, bu durum geçen ay Musk'ın Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'nin kocası Paul Pelosi'ye yönelik saldırı hakkında komplo yüklü bir makaleyi tweet'lemesiyle daha da arttı.The Post bu hafta, Eli Lilly'nin adını ve logosunu kullanan sahte bir tweet'in, ilaç devi sitedeki reklam harcamalarını duraklattıktan sonra Twitter'a milyonlara mal olabileceğini bildirdi. General Motors, Volkswagen ve General Mills gibi diğer şirketler, Musk'ın görevi devralmasının ardından reklamları duraklattıklarını açıkladı. Bazı markalar sivil haklar gruplarından gelen çağrılarla birlikte hareket ediyor. Musk, reklamcıları yatıştırmaya çalışırken bir yandan da abonelik modellerine ve potansiyel ödeme duvarlarına odaklandı.