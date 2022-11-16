Bakan Özer: Son 20 yılda eğitimde sessiz devrim gerçekleşti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2022-2023 akademik yıl açılış törenine katıldı. Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi 15 Temmuz Konferans Salonu'ndaki tören saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.Taksim'deki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralananlara acil şifalar dileyen Özer, 'Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hiçbir zillet bozamaz. Milletimiz çok güçlü bir şekilde yaralarını saracak geleceğe umutlu şekilde bakacak. Ülkelerin en kalıcı ve sürdürülebilir sermayesi beşeri sermayedir. Ülkeler güçlerini artırmak için okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde eğitim çağı nüfusunu eğitimle buluşturmak için elinden gelen çabayı sarf eder' dedi.Türkiye'nin 2000'li yıllarda eğitim alanında içler acısı bir durumda olduğunu aktaran Özer, 'O yıllarda 5 yaşındaki çocukların okul öncesi okullaşma oranı yüzde 11'di. Ortaöğretimdeki okullaşma oranı sadece yüzde 44'tü. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 14-15'ler seviyesindeydi. Son 20 yılda okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde sessiz bir devrim gerçekleşti. Türkiye'nin hiçbir bölgesinde ayrım yapılmadan eğitim birimleri tüm ücra köşelere kadar ulaştırıldı. 2000'li yıllarda 300 bin dersliği olan eğitim sistemimiz varken bugün 857 bin dersliği olan eğitim sistemine kavuştuk. 74'ler seviyesinde olan üniversite sayısı bugün 209 oldu. 5 yaşındaki okullaşma oranları yüzde 11'ken bugün yüzde 97'ye ulaştı. Ortaöğretimdeki net okullaşma oranları yüzde 44'ken bugün yüzde 95'e ulaştı. Yükseköğretimdeki net okullaşma yüzde 14'lerden yüzde 48'lere geldi. Yani eğitimin tüm kademelerinde bu ülkenin evlatlarının rahat, ücretsiz bir şekilde eğitimle buluşması sağlandı' diye konuştu.Geçmişteki başörtüsü yasaklarına değinen Özer, 'Bu ülke eğitim sisteminin başörtülü kadınlarını eğitim bilimleriyle buluşturmamak için elinden gelen her türlü mücadeleyi verdi. Özellikle yükseköğretim aşamasında eğitimin alabilmek için imkanı olan kadınları yurt dışına gitmek durumunda kaldı. Bugün beyin göçünü konuşanlar o gün hiç konuşmadı. İmam hatip ve meslek lisesi mezunlarının yükseköğretime erişimini engellemek için bu ülkede 12 yıl katsayı uygulaması uygulandı. Amaç dinini bilen bürokrat, işadamı, siyasetçi yetişmesini engellemekti. Meslek liseleriyle bu ülke büyük bedeller ödedi. İşgücü piyasası aradığı elemanı bulamamayla ilgili şikayetlerini sürekli dile getirdi. 20 yıllık eğitim dönüşümünün öne çıkan 2 tane kazanımı var. Bir tanesi mazlumlar, sosyo ekonomik seviyesi yeterli olmayanlar dezavantajlı gruplar çok rahat bir şekilde eğitime erişti. İkincisi de kızlarımız. 2000'li yıllarda ortaöğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 39.2'ydi bugün yüzde 94.66. Yükseköğretimdeki kadınların okullaşma oranı da 2014'ten itibaren erkekleri geçti. Tüm bunlar yapılırken kaliteden asla ödün verilmedi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a son 20 yılda eğitime vermiş olduğu destekler için şükranlarımı sunuyorum. Bizler de eğitimde fırsat eşitliğini odağa koyarak birlikte hareket etmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.Bakan Özer,dedi.