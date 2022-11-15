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İSKİ çalışmasında ortaya çıktı! Yol trafiğe kapatıldı olayla ilgili soruşturma sürüyor

Pendik'te İSKİ ekiplerinin yolda yaptıkları kanal çalışması sırasında insana ait kemik bulundu. Kemikler, polis ekipleri tarafından olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ekleme: 15.11.2022 - 21:34 Güncelleme: 15.11.2022 - 21:40 / Editör: Ozge Selin
İSKİ çalışmasında ortaya çıktı! Yol trafiğe kapatıldı olayla ilgili soruşturma sürüyorPendik, Kaynarca Mahallesi, Eser Sokak'ta saat 11.00 sıralarında İSKİ ekipleri kepçeyle yolda kanal açma çalışması yaparken, insan kemikleri gören işçiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, sokağın giriş ve çıkışına şerit çekerek kazı alanında inceleme yaptı.

İSKİ çalışmasında ortaya çıktı! Yol trafiğe kapatıldı olayla ilgili soruşturma sürüyor

Ekipler de insan kemiklerine rastladı.

İSKİ çalışmasında ortaya çıktı! Yol trafiğe kapatıldı olayla ilgili soruşturma sürüyor

Olay yerindeki incelemelerin ardından kemikler, ekipler tarafından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İSKİ çalışmasında ortaya çıktı! Yol trafiğe kapatıldı olayla ilgili soruşturma sürüyor

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İSKİ çalışmasında ortaya çıktı! Yol trafiğe kapatıldı olayla ilgili soruşturma sürüyor

'MUHTEMELEN ESKİ KEMİKLER'

Görgü tanığı Musa Beyazıt, 'İSKİ ekipleri kazı çalışmaları sırasında insan kemikleri buldu. Bizde polise haber verdik. Ekipler gelip inceleme yaptı. Kemikler Adli Tıp'a gidecek büyük ihtimalle. Muhtemelen eski kemikler. Buranın yapılışı baya eski. Yeni olmadıkları belli. Yol trafiğe kapatıldı' dedi.
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