Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile bir araya geldi

Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi başladı.G20 Liderler Zirvesi için Apurva Kempinski'ye gelen Erdoğan, burada G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.Resmi karşılama töreni sonrasında liderler, 'Gıda ve Enerji Güvenliği' oturumuna geçti.Oturumun ardından liderler Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun misafirliğinde yemekte bir araya geldi.Yemeğin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili diplomasi trafiği başladı.G20 Zirvesi kapsamında Endonezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiğine ABD Başkanı Biden'den sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile devam etti.Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.