Bursa merkezli operasyonda 11 zanlı tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri: 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak', 'yönetmek ve üye olmak', 'örgüt kapsamında silahlı yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından aranan 20 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.Çalışmalarda, başta Bursa olmak üzere toplamda 7 ilde operasyon düzenlendi.Adresleri belirlenen zanlılara eş zamanlı baskın yapılması sonucu 16 şahıs gözaltına alındı.Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ve 9 fişek ele geçirildi. Diğer 4 şüphelinin 2'sinin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.Cezaevindeki zanlıların da dahil olduğu toplamda 18 şahsın, emniyetteki işlemleri tamamlandı ve şüphelilerden biri salıverilirken 17'si adliyeye sevk edildi.Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan zanlılardan 11'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.