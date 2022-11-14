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Zelenskiy'den Herson'da zafer pozu

Rus işgalcilerin geri çekildiği güney şehrine sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Ukrayna lideri, sekiz ay Rus esareti altında yaşayan halkla kucaklaştı, askerlerle fotoğraf çektirdi.

Ekleme: 14.11.2022 - 16:17 Güncelleme: 14.11.2022 - 16:18 / Editör: Ozge Selin
Zelenskiy'den Herson'da zafer pozu
24 Şubat tarihinde başlayan Rusya'nın Ukrayna işgalinde geçen hafta bir dönüm noktası yaşandı. Adım adım Ukrayna birlikleri tarafından Herson'da kuşatılan Rus ordusu, kentten çekileceğini duyurdu.

Kırım'la ikmal hatları kesilen Rus işgalcilerin Herson'dan ayrılmasıyla Ukraynalılar Cuma günü şehre girdi. Bayrak sallayan Ukraynalılar, Kiev'in askerlerini sarılarak karşıladı.

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, büyük coşkunun dinmediği Herson'a bugün sürpriz bir ziyaret düzenledi. Askerlere hitap eden Zelenskiy, şehir sakinleri ve askerlerle fotoğraf da çektirdi.

Zelenskiy, Pazar akşamı yaptığı video konuşmasında, müfettişlerin Herson'un terk edilen bölgelerinde 400'den fazla savaş suçunu ortaya çıkardığını söyledi. Zelenskiy, hem sivillerin ve hem de askerlerin cesetlerinin bulunduğunu belirtiyor.

Ukrayna lideri, 'Herson bölgesinde Rus ordusu geride, girebildiği diğer bölgelerde bıraktığı vahşetlerin aynısını bıraktı' deyip ekledi: 'Her katili bulup adalete teslim edeceğiz. Şüphesiz.'

Savaşın başlamasından bu yana Buça, İzyum ve Mariupol gibi bölgelerde toplu mezarlar bulundu. Ukrayna, Rus askerlerini vahşetin arkasında olmakla suçladı.

Geçen ay bir Birleşmiş Milletler (BM) komisyonu, Ukrayna'da savaş suçlarının işlendiğini ve işgalin başlangıcındaki insan hakları ihlâllerinin 'büyük çoğunluğundan' Rus güçlerinin sorumlu olduğunu söyledi.


Herson, Şubat ayında Ukrayna'nın işgalinden bu yana Rusya tarafından ele geçirilen tek bölgesel başkentti. Bölge, başka üç yer ile birlikte, Eylül ayında Kremlin'de düzenlenen bir törenle Vladimir Putin tarafından Rusya'nın bir parçası olarak ilan edildi.

Rusya bölgeyi 30 bin askerle işgal etmişti.

Ukraynalılar bunu, Rusya'nın Mart ayında Kiev'in banliyölerinden çekilmesiyle aynı düzeyde, ulusal bir zafer ve Kremlin için büyük bir aşağılama olarak görüyorlar.

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