Tekirdağ'daki otobüs terminalinde bıçaklı saldırı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan şehirler arası otobüs terminalinde akılalmaz bir olay yaşandı.Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki terminalde, A.A. isimli şahıs, şehir dışına çıkmasını istemediği kişiye bilet kesilmesine öfkelendi.A.A., otobüs firması çalışanlarına bu sebeple saldırdı.Öfkeli saldırgan A.A., kavga ettiği otobüs çalışanı Y.K.'yi bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.Yaralanan Y.K., olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.