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Taksim'deki terör eyleminin detayları ortaya çıkıyor

İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya neden olan Suriye uyruklu terörist hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Teröristin 4 ay önce Türkiye'ye geldiği ve bir ailenin yanında kaldığı öğrenildi.

Taksim'deki terör eyleminin detayları ortaya çıkıyor
Ekleme: 14.11.2022 - 17:05 Güncelleme: 14.11.2022 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Taksim'deki terör eyleminin detayları ortaya çıkıyor
İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamanın yeni ayrıntıları ortaya çıkıyor.

İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

46 şüpheli sorguda
Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG tarafından gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 46 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Olaydan sonra müşteri kılığında taksiye bindi
Saldırının ardından 1.200 farklı güvenlik kamera görüntüsünden oluşan yüzlerce saatlik kayıtları didik didik inceleyen terörle mücadele ve istihbarat birimleri, ilk olarak kadın teröristin saldırının ardından kaçmak için 'müşteri' gibi bindiği taksiyi buldu.

Küçükçekmece'de yakalandı
Taksicinin ifadelerinin de ardından polis, saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ı Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki bir evde yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashır ve diğer şüphelilere yönelik yeni detaylar ortaya çıktı.

1 sene önce PKK'da eğitim almaya başladı
Buna göre; Ahlam Albashır, yaklaşık 1 sene önce PKK/YPG terör örgütü içerisinde istihbarat üyesi olarak eğitim almaya başladı.

Ahlam Albashır, 4 ay önce de yanında B. isimli bir teröristle birlikte kaçak yollarla Afrin üzerinden Türkiye'ye girdi.

Karı koca rolü yapıp tekstil atölyesinde çalıştılar
Esenler'de yaşayan Suriye uyruklu başka bir teröristin yanına gelen Ahlam Albashır ve B., burada kim oldukları belli olmasın diye karı-koca rolü yapmaya başladı. Çift, kamufle olmak için bir tekstil atölyesinde de işe başladı.

Yakalanmamak için dijital iletişime geçmediler
Türkiye'ye eylem yapmak için giriş yapan teröristler, bu süre zarfında Türk istihbaratına yakalanmamak için eylem talimatı veren Kobani'deki teröristlerle herhangi bir dijital ortamda iletişime geçmedi.

45 dakika boyunca çantayı bıraktığı bankta oturdu
Teröristlerin Kobani ile iletişimi, Esenler'de birlikte kaldıkları kişi tarafından sağlandı. Olay günü de bomba yüklü paketi B. isimli teröristten alan Ahlam Albashır, dikkat çekmemek için 45 dakika bombayı bıraktığı bankta oturdu.

Zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın patlama anına kısa süre kala banktan kalkan ve koşarak olay yerinden ayrılan Ahlam Albashır, taksiyle önce Esenler'de kaldığı adrese gitti.

Altınları alıp eve geçti
Burada evdeki altın ve paraları alan Ahlam Albashır, daha sonra Küçükçekmece'ye gitti. Burada kaldığı evde polis tarafından yakalanan Ahlam Albashır'ın, emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Sözde kocası terörist her yerde aranıyor
Öte yandan polis, Albashır'ın kocası rolündeki B. isimli firari teröristin yakalanması için çalışma başlattı.

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