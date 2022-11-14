Macron'dan Türkiye'ye Türkçe mesaj: Acınızı paylaşıyoruz terörle mücadelede yanınızdayız

Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Taksim'e yapılan bombalı saldırının ardınan Türkiye için bir taziye mesajı yayınladı.Macron'un, Türkçe yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verildi;Milletimiz için oldukça anlamlı olan bu günde, tam da 13 Kasım 2015 tarihinde hayatını kaybedenleri anarken, Türk halkı kalbinden, İstanbul'dan, saldırıya uğradı. Türk insanına mesajımız : acınızı paylaşıyoruz. Başımiz sağ olsun. Terörle mücadelede yanınızdayız.13 Kasım 2015’te Paris’teki bir konser salonu, stadyum, restoranlar ve barlara düzenlenen saldırıları Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlenmiş. 130 kişinin ölümüne neden olan saldırılar Fransa topraklarındaki en büyük toplu can kayıplarından biri olarak kayıtlara geçmişti.