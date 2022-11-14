Başkan Erdoğan G-20 için Endonezya'da! İlk temas Widodo ile

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi nedeniyle Endonezya'nın Bali adasına geldi. Başkan Erdoğan'ı, Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'nda, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, Bali Valisi Wayan Koster, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer yetkililer karşıladı.G20 Zirvesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak Bali Havalimanı'na indi. Başkan Erdoğan'ın katılacağı 15-16 Kasım'daki G20 Zirvesi'nin ana teması "Birlikte Toparlanma-Daha Güçlü Toparlanma" olacak. Erdoğan'ın, zirve marjında çeşitli ülke liderleriyle temaslar gerçekleştirmesi bekleniyor.Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Bali'ye gitti.