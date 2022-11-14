Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karesi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüphelinin araçlarına operasyon düzenledi.



Araçlarda yapılan aramada 1190 sentetik uyuşturucu hap ve 2 cep telefonu ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

