Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 zanlı tutuklandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 133 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerince 7-13 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda 133 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 990 gram esrar, 178 gram eroin, 0,30 gram kokain, 218 gram sentetik uyuşturucu, 4 bin 876 sentetik ecza, 251 uyuşturucu hap, 2 kök kenevir bitkisi, 4 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile suçtan kazanıldığı değerlendirilen 71 bin 695 lira ve 195 avro ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüphelilerin bir kısmı ifade işlemleri sonrası, bazıları da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.