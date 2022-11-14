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Almanya’nın umudu Türkiye: Şirketlerimizi Türkler alsın!

Almanya Ticaret Bakanlığı devir bekleyen şirketler için harekete geçti. Nüfusu yaşlanan Almanya, geçmişte Türkiye'den giden iş gücü ile kalkınırken şimdi ise faaliyeti devam ettirilemeyen kârlı şirketler için Türkleri bekliyor.

Almanya’nın umudu Türkiye: Şirketlerimizi Türkler alsın!
Ekleme: 14.11.2022 - 10:28 Güncelleme: 14.11.2022 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
Almanya’nın umudu Türkiye: Şirketlerimizi Türkler alsın!
Alman makamları, nüfusunun yarısından fazlası 40 yaş üzeri olan ülkede, yeni neslin bulunmaması ya da insanların aile şirketini devam ettirmeye yönelmemesi nedeniyle birçok kârlı şirketin faaliyetlerine devam edemediğini bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, devir bekleyen şirketlerle ilgili bilgi aldı.

Söz konusu ticari faaliyetlerin ve şirketlerin önemli bir kısmının başka işletmelere devredileceğini ve durumun Almanya'ya ihracat gerçekleştiren ya da pazara girme fırsatı arayan Türk firmaları için önemli bir fırsat barındırdığını dikkate alan Bakanlık, oda ve borsalara konuyla ilgili yazı göndererek iş dünyasını bilgilendirdi.

Devir bekleyen şirketler, Federal Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı ile Almanya Sanayi ve Ticaret Odası koordinasyonunda yürütülen 'NEXXT-CHANGE' veri tabanına kaydedilirken, firmalara ilişkin detaylı bilgilere bu veri tabanından ulaşılmasının mümkün olduğu da bildirildi.

İNŞAAT, OTOMOTİV, GIDA FİRMALARI...

Ayrıca, Almanya'da devir bekleyen şirket sayısının 100 olduğu belirtildi. İnşaat, otomotiv, tekstil, bilişim, elektronik aksam, gıda ve spor gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren bu şirketlerin 20'sinin değerinin 500 bin ila 2,5 milyon avro olduğu, 23'ünün de 2,5 milyon avrodan daha değerli olduğu öğrenildi.

Bu arada, Almanya, firmaların devralınması konusunda finansman ihtiyacını karşılamak ve finansal planlamanın gerçekleştirilmesini sağlamak için de destek verecek. Almanya Kalkınma Bankası (KfW Bank), projenin uygulayıcısı olarak devreye girecek.

TÜRKLERİN 100 BİN İŞLETMESİ 52 MİLYAR DOLAR CİRO YAPIYOR
Almanya'daki Türk işletmelerinin sayısı yaklaşık 100 bin civarında. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Bu işletmeler, 52 milyar dolardan fazla ciro oluştururken, yaklaşık 500 bin kişiye de istihdam sağlıyor. Türkiye'nin 2021 yılı itibarıyla yurt dışına gerçekleştirdiği 44 milyar dolar değerindeki toplam yurt dışı doğrudan yatırım stokunda Almanya, 2 milyar dolar ve yüzde 5 pay ile 3'üncü sırada yer alıyor.

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