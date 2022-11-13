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Siyasilerden İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaşamını yitirenler için taziye mesajı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki patlamada hayatını kaybedenler için siyasiler sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.

Ekleme: 13.11.2022 - 20:19 Güncelleme: 13.11.2022 - 20:28 / Editör: Ozge Selin
Siyasilerden İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaşamını yitirenler için taziye mesajıTBMM Başkanı Mustafa Şentop ve siyasiler İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için Twitter hesaplarından taziye mesajı yayımladı.

Meclis Başkanı Şentop, 'İstanbul Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum. Tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla olay yerinde ve patlamadan etkilenen tüm insanlarımızın ve bölge esnafının yanındadır. Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımızdan yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri takip etmelerini hassaten rica ediyoruz' dedi.

FUAT OKTAY

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'daki patlamayla alakalı olarak ilgili tüm kurumların devrede olduğunu ve gerekli tahkikatların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, 'Yaşananlarla alakalı olarak ilgili tüm kurumlarımız devrede olup, gerekli tahkikatları titizlikle yürütmektedir.' ifadelerine yer verdi.

İBRAHİM KALIN

'Hiçbir saldırı Türkiye'nin direncini kıramayacak'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'İstiklal caddesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olay çok yönlü olarak incelenmektedir ve tüm boyutlarıyla ortaya çıkartılacaktır. Hiçbir saldırı Türkiye'nin azim ve direncini kıramayacaktır.' ifadelerini kullandı.

BEKİR BOZDAĞ

Sekiz savcı görevlendirildi
Adalet Bakanı Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili sekiz savcı ve iki başsavcıvekili görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Bozdağ yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'İstanbul Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı ve sabır,yaralılara acil şifalar diliyorum.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili adlî tahkikat başlatmıştır.
Soruşturmanın etkin yürütülmesi için sekiz Cumhuriyet Savcısı ve iki Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlendirilmiştir. Hadise bütün yönleriyle etkin bir şekilde soruşturulmaktadır.'

KEMAL KILIÇDAROĞLU

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun' dedi.

MERAL AKŞENER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 'İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun' ifadelerin kullandı.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

'Çalışmalar titizlikle yürütülüyor'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 'İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Başımız sağolsun. Devletimizin tüm birimleri bu kalleş saldırının faillerini ortaya çıkarmak için çalışmalarını titizlikle yürütmektedir.' paylaşımında bulundu.
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