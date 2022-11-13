İletişim Başkanı Altun'dan patlama sonrası vatandaşlara uyarı: Dezenformatif içeriklere itibar etmeyin

İletişim Başkanı Altun, İstiklal Caddesinde meydana gelen patlama sonrası vatandaşları uyardı. Altun, "Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir. Dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olayda can kaybı ve yaralıların olduğunu açıkladı. Vali Yerlikaya, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin de yaralandığını ifade etti.Yaşanan acı olay sonrası İletişim Başkanı Altun'dan açıklama geldi. Altun vatandaşları sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara karşı uyardı.İletişim Başkanı Altun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:'Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir.Medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz.'