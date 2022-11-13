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CHP'nin yalan organı HALK TV'den İstiklal Caddesi'ndeki patlama üzerinden alçak provokasyon: Normal bir seçim olmaz mı?

Türkiye Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamayı konuşurken CHP’nin yalan organı HALK TV vahim olay üzerinden alçak bir provokasyona soyundu. CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, iktidara mal edildi. Sözde gazeteci Timur Soykan, yaşananlar üzerinden AK Parti'yi hedef alıp, "Normal bir seçim olmaz mı? 7 Haziran-1 Kasım arasındaki gibi, çok canımızın yanacağı, çok acı şeyler yaşayacağımız bir dönem olabilir" diye konuştu.

CHP'nin yalan organı HALK TV'den İstiklal Caddesi'ndeki patlama üzerinden alçak provokasyon: Normal bir seçim olmaz mı?
Ekleme: 13.11.2022 - 19:59 Güncelleme: 13.11.2022 - 20:07 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin yalan organı HALK TV'den İstiklal Caddesi'ndeki patlama üzerinden alçak provokasyon: Normal bir seçim olmaz mı?
Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, '16.20 sularında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılar acil şifalar diliyorum. Hain saldırının hemen akabinde olay yerine hemen emniyet ve sağlık birimleri sevk edilmiş yaralılarımızın süratle çevredeki hastanelere intikali sağlanmıştır. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki failleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır.' açıklamasında bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Caddesindeki patlamayla ilgili olarak sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunanlara yönelik soruşturma başlattı.

HALK TV'DE SKANDAL SÖZLER: PATLAMAYI 'SEÇİM KAMPANYASI' DİYEREK LANSE ETTİLER
Patlama, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de iktidara mal edildi. Sözde gazeteci Timur Soykan, yaşananlar üzerinden AK Parti'yi hedef aldı.

Halk TV sunucusu Sorel Dağıstanlı, 'Hep bir korku vardı. Sizinle daha önce yaptığımız yayınlarda da konuşuldu, 2015 Haziran-Kasım süreciyle, karanlık süreçle ilgili bir korku vardı. Bu patlama ne yazık ki o endişeleri günyüzüne çıkardı.' dedi.

'NORMAL BİR SEÇİM OLMAZ MI?'
Soykan, yaşananların 'seçim kampanyası' olduğu imasında bulunduğu açıklamasında şunları söyledi:

'Aslında çok uzun süredir, hem siyasi analistler hem de çok gergin bir seçim atmosferine doğru gidiyor olmamız, siyasi iktidarın sürekli gerdiği bir atmosferde olmamız, her zaman herkesin aklına seçim sürecini gergin geçirme ihtimalini akıllara getirdi. Halk TV'de bunu defalarca dile getirdik. Toplumdaki hatlar o kadar geriliyor ki, normal bir seçim olmaz mı? 7 Haziran-1 Kasım arasındaki gibi, çok canımızın yanacağı, çok acı şeyler yaşayacağımız bir dönem olabilir mi hep gündemde.'
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CHP'nin yalan organı HALK TV'den İstiklal Caddesi'ndeki patlama üzerinden alçak provokasyon: Normal bir seçim olmaz mı?
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