  • USD: 18,51 - 18,54
  • EURO: 18,99 - 19,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Yanık acı haberi duyurdu: İstanbul'daki hain saldırıda çalışma arkadaşımız ve kızını kaybettik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. "Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik." diyen Bakan Yanık, "Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 13.11.2022 - 22:56 Güncelleme: 13.11.2022 - 23:54 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yanık acı haberi duyurdu: İstanbul'daki hain saldırıda çalışma arkadaşımız ve kızını kaybettik
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

'ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ VE KIZINI KAYBETTİK'
Sosyal medya hesabından paylaşımda acı haberi duyuran Bakan Yanık, 'Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun.' dedi.

'KALLEŞ SALDIRIYI LANETLİYORUM'
Bakan Yanık, 'Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek.' ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık acı haberi duyurdu: İstanbul'daki hain saldırıda çalışma arkadaşımız ve kızını kaybettik
Taksim'deki bombalı saldırıya caddeye konulan banklar mı sebep oldu?
New York Times saldırıyı 'turizm' vurgusuyla servis etti
HDP İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı kınayamadı: 'Üzüntü duyuyoruz' diyerek geçiştirdiler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstiklal'deki saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklama
Bakan Bozdağ'dan İstiklal'deki saldırıya ilişkin önemli bilgi: Bir kadın 40 dakika bankta oturmuş
EGM: 25 sosyal medya hesap yöneticisine işlem başlatıldı
Fuat Oktay'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama: Kadın bir saldırganın bombayı patlattığı belirlendi
CHP'nin yalan organı HALK TV'den İstiklal Caddesi'ndeki patlama üzerinden alçak provokasyon: Normal bir seçim olmaz mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
İstanbul Valisi: Beyoğlu'ndaki patlamada 4 kişi öldü
İletişim Başkanı Altun'dan patlama sonrası vatandaşlara uyarı: Dezenformatif içeriklere itibar etmeyin
Soruşturma başlatıldı: Bölgede güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı
İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin RTÜK'ten yayın yasağı!
Taksim'de patlama: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Elazığ'da 'Aday Belli Karar Net' mitinginde konuşuyor
Yavuz Ağıralioğlu açıkladı! 'Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyoruz.'
Nazmi Arıkan cinayetinde çarpıcı detaylar! Rakıyı üzerlerine döküp…
İHA'lar buldu Fırtınalar vurdu...
Hablemitoğlu dosyası zaman aşımından kurtuldu! İddianame mahkemeye gönderildi: FETÖ elebaşı Gülen cinayeti azmettirdi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 455 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yanık acı haberi duyurdu: İstanbul'daki hain saldırıda çalışma arkadaşımız ve kızını kaybettik

Bakan Yanık acı haberi duyurdu: İstanbul'daki hain saldırıda çalışma arkadaşımız ve kızını kaybettik

Fırsatçıların yeni yöntemi: Korsan kiralama!

Fırsatçıların yeni yöntemi: Korsan kiralama!

Frankurt’taki Türk polise mobbing: Bir bayramda, beni cami önüne gönderip araçları çektirmemi istediler

Frankurt’taki Türk polise mobbing: Bir bayramda, beni cami önüne gönderip araçları çektirmemi istediler

Türkiye'de kaydedildi: Nadir oluyordu gören telefonuna sarıldı

Türkiye'de kaydedildi: Nadir oluyordu gören telefonuna sarıldı

AFAD Başkanı tek tek anlattı: Türkiye’de ‘Çök-Kapan-Tutun’ tatbikatı yapılacak

AFAD Başkanı tek tek anlattı: Türkiye’de ‘Çök-Kapan-Tutun’ tatbikatı yapılacak

Togg için ön sipariş tarihi resmen duyuruldu

Togg için ön sipariş tarihi resmen duyuruldu